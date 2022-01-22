مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-1-2022 في محافظات مصر

أحد أركان الإسلام الخمسة وأمرنا الله بأدائها في أوقاتها المحددة، إذ أعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة، فجعلها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.»

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواعيد الصلاة ومعرفة أوقاتها، خاصة إذا كانوا مضطرين للسفر من مكان لآخر، تستعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية..

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات والدول المختلفة وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

يحل موعد آذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:18، وآذان الظهر في الساعة : 12:05، أما أذان العصر عند الساعة 03:02، بينما يحل أذان المغرب في نحو الساعة: 05:22، وأذان العشاء عند الساعة: 06:43.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:27، وأذان الظهر في الساعة 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:08، أذان المغرب: 05:28، ويحل أذان العشاء عند الساعة 06:49.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة طنطا في تمام الساعة 05:21، كما يكون أذان الظهر عند 12:07، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:03، وأذان المغرب: 05:23، بينما يكون أذان العشاء: 06:44.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط، في تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:07، فيما يكون أذان العصر: 03:08، كما يكون أذان المغرب 05:29، وأذان العشاء: 06:47.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويأتي موعد أذان الفجر في البحرين في تمام الساعة 05:41، وأذان الظهر: 12:32، فيما يحل أذان العصر عند 03:42، وأذان المغرب 06:04، وأذان العشاء 07:34.

مواقيت الصلاة في الدمام

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 05:05، وأذان الظهر: 11:51، كما يكون أذان العصر: 02:54، وأذان المغرب 5:14، وأذان العشاء: 06:44.