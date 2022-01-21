مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-1-2022 في محافظات مصر

يبحث المسلمون بشكل يومي عن مواقيت الصلاة للحفاظ على مواعيد الصلاة خاصة إذا كانوا مضطرين للسفر من مكان لآخر، لوجود فرق دقائق بسبب دوران الشمس حول الأرض مما يغير من مواعيد رفع الآذان، وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية..

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات دقائق، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

يأتي موعد آذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:20، وآذان الظهر في الساعة : 12:06، أما أذان العصر عند الساعة 03:02، أذان المغرب في نحو الساعة: 05:22، وأذان العشاء: 06:43.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية

وبالنسبة لموعد أذان الفجر في محافظة الغربية يأتي في تمام الساعة 05:22، كما يكون أذان الظهر عند 12:07، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:02، وأذان المغرب: 05:22، بينما يكون أذان العشاء: 06:43.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أما عن موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط، فيأتي تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:06، فيما يكون أذان العصر: 03:07، كما يكون أذان المغرب 05:28، وأذان العشاء: 06:47.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

وعن موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة جاء في تمام الساعة 05:26، وأذان الظهر في الساعة 12:11، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:06، أذان المغرب: 05:25، أما أذان العشاء فينطلق عند الساعة 06:47.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في البحرين

ويأتي موعد أذان الفجر في البحرين في تمام الساعة 05:03، وأذان الظهر: 11:49، فيما يحل أذان العصر عند 02:52، وأذان المغرب 05:12، وأذان العشاء 06:42.

مواقيت الصلاة في الدمام

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 05:05، وأذان الظهر: 11:501، كما يكون أذان العصر: 02:53، وأذان المغرب 5:14، وأذان العشاء: 06:44.

مواقيت الصلاة في الشارقة

ويأتي موعد أذان الفجر في الشارقة ليكون تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:29، وأذان العصر: 03:33، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:54، وأذان العشاء: 07:24.