مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-1-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم من أكثر الكلمات التي تحتل صدارة البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حيث أن مواعيد رفع الآذان تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لمنطقة، بسبب ديمومة ذكر الله، التي تحدث بسبب اختلاف دوران الشمس على مدار اليوم، وتجعل هناك اختلاف يتراوح ما بين دقيقة إلى 15 بين مكان لآخر.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وللمهتمين بهذا نقدم لكم مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، والمدن العربية، وفق ما ذكره موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر الانترنت.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

ويأتي موعد آذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:20، وآذان الظهر في الساعة : 12:07، أما أذان العصر عند الساعة 03:04، أذان المغرب في نحو الساعة: 05:24، وأذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

وجاء موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة: 05:26، وأذان الظهر في الساعة 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:07، أذان المغرب: 05:27، أما أذان العشاء فينطلق عند الساعة 06:49.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

ويرفع أذان الفجر في محافظة أسيوط، تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:07، فيما يكون أذان العصر: 03:09، كما يكون أذان المغرب 05:29، وأذان العشاء: 06:48.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الغربية في تمام الساعة 05:21، كما يكون أذان الظهر عند 12:07، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:03، وأذان المغرب: 05:23، بينما يكون أذان العشاء: 06:45.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في الدمام

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 05:05، وأذان الظهر: 11:51، كما يكون أذان العصر: 02:54، وأذان المغرب 05:15، وأذان العشاء: 06:45.

مواقيت الصلاة في الشارقة

ويأتي موعد أذان الفجر في الشارقة ليكون تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:30، وأذان العصر: 03:34، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:56، وأذان العشاء: 07:26.

مواقيت الصلاة في البحرين

كما يأتي موعد أذان الفجر في البحرين في تمام الساعة 05:03، وأذان الظهر: 11:49، فيما يحل أذان العصر عند 02:53، وأذان المغرب 05:14، وأذان العشاء 06:44