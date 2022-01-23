ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من مخدر الآيس بقيمة 2.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بمحافظة سوهاج، بحوزتهما 1.250 كيلوجرام من مخدر الآيس، تقدر قيمتها بمبلغ 2.5 مليون جنيه تقريبا، فضلا عدد من الأسلحة النارية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الأجهزة الأمنية تتابع نشاط العنصرين الإجراميين

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بمحافظة سوهاج)، يديران بؤرة إجرامية مسلحة، تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما، متخذين من مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على العنصرين بحوزتها كمية من مخدر الآيس

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني- الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، جرى استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة البلينا، بحوزتهما (1.250 كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»- 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية- 2 دراجة نارية "إحداهما مُبلغ بسرقتها" – ميزان حساس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وأكدت الداخلية، أن القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة، تقدر بـ2.5 مليون جنيه تقريبا، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.