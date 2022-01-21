حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «أحد الأشخاص له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي».

مديرية أمن البحيرة

ضبط «أحد الأشخاص له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس».

مديرية أمن الغربية

ضبط «سيدتين - لهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

جهود استهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط «أحد الأشخاص له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة بلبيس وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.