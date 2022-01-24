جنوب سيناء تحقق رقما قياسيا في إنتاح الأسماك المدعمة لعام 2021

حققت محافظة جنوب سيناء، أرقاما قياسية في إنتاج الأسماك المدعمة، في عام 2021، مقارنة بالعام السابق عليه، على الرغم من أن مراكب الشنشولا تعمل في فترة الظلام فقط وشهور معينة طوال العام إلا أن الثروة السمكية بجنوب سيناء نجحت في تحقيق أعلى نسبة من الأسماك الشعبية.

وقال صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، في تصريح لـ «الوطن»، اليوم الإثنين، أن مراكب الشنشولا تزود المحافظة بكميات أسماك مدعمة بنسبة 5%، وهي حصة ودية، مقابل تفريغ الحمولة المتجهة إلى أسواق العبور وباق المحافظات.

87 طن حصيلة العام الماضي

ذكر «المراغي» أنه تم تخصيص حصة من أسماك الشنشولا وهي: الباغة، الكسكمري، شك الزور، للمنافذ الموجودة بالمحافظة لأنها تعتبر أرخص أسماك من حيث السعر ولا يتعد سعر الكيلو جرام منها 8 جنيهات، موضحا أن كمية الأسماك التي حصلت عليها المحافظة في عام 2021 بلغت 87 طنا، تم توزيعها على 6 منافذ بأسعار تراوحت بين 4 إلى 8 جنيهات، ولكن الكمية انخفضت مطلع هذا العام بسبب قلة المراكب.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير الـعمال البحرية والمنشآت التي تقدم خدمات للصيادين، إذ يتم وضع الشكل النهائي لتطوير القزق البحري التابع إلى جمعية الصيادين بالطور الموجود على شاطئ الكيلاني، بالإضافة إلي تطوير سقالة الكيلاني بطول 100 متر، مضيفا أن القزق البحري بميناء الصيد سيتم تطويره هو الآخر ضمن خطة تطوير التي تنفذها الهيئة بالتنسيق مع محافظة جنوب، بتكلفة تبلغ نحو 15 مليون جنيه.