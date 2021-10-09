الثروة السمكية بجنوب سيناء: السمك أرخص من الطماطم بعد تشغيل مراكب الشنشولا

قال صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن موسم صيد بمراكب الشنشولا، بدأ نهاية الشهر الماضي، موضحا أن الأحوال الجوية كانت غير مستقرة الفترة الماضية، مما أدى لصعوبة دخول المراكب إلى ميناء الصيد البحري، موضحا أن الميناء استقبل في بداية الموسم ثلاثة مراكب فقط، وكانت حصة المحافظة بسيطة بسبب الطقس، ولكن مع تحسن الأحوال الجوية بدأت المراكب تتوافد إلى ميناء الصيد وجرى طرح كميات كبيرة من الأسماك للمواطنين في منافذ بيع بأسعار تترواح بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، أي أقل من أسعار الطماطم والخيار والليمون.

«الكسكمري - الباغة - الشك» أشهر الأسماك الشعبية

وأضاف مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أن مراكب الشنشولا هي التي تقوم بصيد الأسماك العائمة وهي «الباغة، الكسكمري، الشك»، وهي أسماك شعبية ويقبل عليها المواطنون لعدة أسباب، منها أنها طازجة، وسعرها في متناول الجميع حيث تترواح الأسعار بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

وقال إن حصة المحافظة هي حصة ودية من جميع المراكب بنسبة 5% من الحمولة، ويجري تجميعها في مركز بالميناء ثم نقلها إلى مراكز البيع في الطور ومختلف المدن حيث توجد 6 مراكز بيع للجمهور في طور سيناء هي الوادي، الجبيل، منفذ بدر، مركز التسوق، توشكي، المنشية.

وتابع أن تطوير ميناء الصيد ساعد علي استقبال عدد كبير من المراكب حيث استقبل الميناء نحو 17 مركب شنشولا في يوم واحد، وهذا يؤكد أن الرصيف أصبح قادرا على استيعاب أكثر من 20 مركب شنشولا في آن واحد.

خمسة أطنان حصة المحافظة منذ بدء الموسم حتى الآن

وأكد صفوان المراغي، أن إجمالي حصة الأسماك التي جرى الحصول عليها من المراكب حتى الآن، بلغت 5 أطنان بإجمالي 5000 كيلو، وجرى توزيعها على المنافذ وبيعها للجمهور بأسعار بسيطة.

وقال إنه يتوقع أن ترتفع حصة المحافظة خلال الأيام القادمة لتحقق أعلى من السنوات الماضية، وهذا جزء من مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم أسعار في متناول الجميع.