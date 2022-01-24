إصابة 6 أطفال بتسمم غذائي في الفيوم.. كلهم أشقاء

شعر 6 أطفال يبلغ عمر أكبرهم 15 عاما، بالجوع في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، فقرروا البحث عن أي طعام يتناولوه داخل المنزل، حتى عثروا على قدر مكرونة، وتناولوه معا ليسدوا جوعهم، إلا أنهم بعد دقائق من تناولهم الطعام، أصيبوا جميعا بمغص شديد، تبعه قيء شديد، وأعراض تسمم غذائي، ما أصاب والدهم بحالة من الرعب، ليتصل على الفور بالإسعاف، لنقل أبنائه إلى أقرب مستشفى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تسمم 6 أطفال في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، بإصابة 6 أطفال أشقاء، بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة مكرونة، في منزلهم بقرية هوارة المقطع داخل مصنع طوب.

أسماء الأشقاء المصابين بالتسمم

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 6 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، وهم: عمار أيمن فتحي 15 سنة، وعمر أيمن فتحي 15 سنة، وهنا أيمن فتحي 13 سنة، وريناد أيمن فتحي 8 سنوات، وأيسل أيمن فتحي 8 سنوات؛ وإياد أيمن فتحي سنة.

ونقل الأشقاء الستة، على الفور إلى مستشفى الفيوم العام، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث أجري لهم غسيل معدة، وتم وضعهم تحت الملاحظة.

الشرطة تحقق في الواقعة

انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى، لسؤال الأطفال ووالديهم، عن أسباب التسمم، وما إذا كانت المكرونة معدة منزليا أم تم شرائها من الخارج، وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.