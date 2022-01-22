تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة تناولوا وجبة منزلية فاسدة في الفيوم

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بتسمم حاد، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، سبق إعدادها في المنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت التحريات إن الأم أعدت الطعام، عقب عودة زوجها من العمل، ثم استدعته هو وأبنائها ليتناولوا طعام وجبة الغداء معا كعادتهم اليومية، فالتفوا حول المائدة وتناولوا وجبتهم، ثم تناول الوالدان الشاي عقب انتهائهما من الطعام، وبينما يجلسون ليشاهدون التليفزيون شعروا جميعا بمغص شديد مفاجئ، تبعه قيئ مزمن، وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، وبدأت في الزيادة تدريجيا فاتصلوا بالإسعاف لتنقلهم إلى أقرب مستشفى، لإنقاذ حياتهم، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وعمل غسيل معدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بتسمم أسرة كاملة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، ومقيمين بقرية اللاهون بنطاق المركز، بتسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة في منزلهم.

الإسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وقامت بنقل أفراد الأسرة، إلى مستشفى الفيوم العام، وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى لسؤال المصابين عن أسباب التسمم، حيث أكدوا على تناولهم طعام تم إعداده في المنزل، ولم يتناولوا أي شيء من الخارج.

تقديم الرعاية الطبية

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة وعمل غسيل معدة لأفراد الأسرة الستة، وإعطائهم الأدوية اللازمة، كما تم وضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية، والتصريح بخروجهم من المستشفى.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.