عمال «مياه الفيوم».. أبطال يعملون في عز البرد لإصلاح كسر أحد الخطوط

على الرغم من انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى حد الصقيع، حيث سجلت درجة الحرارة 7 درجات مئوية في محافظة الفيوم، ورغم برودة المياه، يقوم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بالعمل وسط المياه لأكثر من 6 ساعات، لإصلاح كسر خط مياه «450 مم» بولي إيثيلين بميدان الفنية بالفيوم، مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق، بنطاق مركزي الفيوم وسنورس وتوابعهما، وغلق جزئي للميدان حتى الانتهاء من إصلاح الكسر.

انقطاع المياه بسبب كسر مفاجئ

وشهدت مناطق الزملوطي، والعدوة، والعامرية، والبيضا بنطاق مركز الفيوم، ومطرطارس وتوابعها بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، قد شهدوا انقطاع مياه الشرب صباح اليوم الأحد، إثر حدوث كسر مفاجئ في خط «450 مم» بميدان الفنية، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من العمال، لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا.

عمال أبطال يعملون في «عز البرد»

وواصل العمال أعمال الإصلاح، في الوقت الذي اختفى فيه أهالي المحافظة من الشوارع وبقوا داخل منازلهم للاحتماء من برد الشتاء القارص، وموجة الطقس السيئة التي ضربت محافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، حيث تملأ الغيوم سماء المحافظة، ونشطت حركة الرياح، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنّ درجة الحرارة العظمى سجلت 19 درجة، والصغرى 7 درجات فقط.

6 ساعات متواصلة من العمل

واستمر العمل لأكثر من 6 ساعات حتى الآن، حتى يتم الانتهاء من إصلاح الكسر، بالإضافة إلى إغلاق ميدان الفنية بشكل جزئي لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، فيما أعلنت شركة المياه عن توفير سيارات مياه نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع لحين إعادة ضخ المياه، والتي يتم إرسالها فور تلقيهم أي طلب من المواطنين في المناطق التي تُعاني من الانقطاع.