«الرقابة على الصادرات» تعقد دورة تدريبية مجانية للمصدرين اليوم

تبدأ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الاثنين، عقد دورات تدريبية لعدد من المصدرين ضمن خطتها لإتاحة تدريبات مجانية للمصدرين في سياق سعى الحكومة لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية، والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

وذكرت هيئة الصادرات، في بيان لها، أنَّها ستنظم دورت تدريبية مجانية اليوم بالتنسيق مع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات للمصدرين بهدف التعرف على شهادات المنشأ وكيفية إصدارها وجميع الأوراق المطلوبة، وكيفية التسجيل بمنصة «سابر» للتصدير للمملكة العربية السعودية.

فتح أسواق جديدة

وأكّدت هيئة الصادرات، أنَّ الدورة التي ستعقد على مدار يومين متتاليين تأتي في إطار الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة، بهدف تيسير حركة التجارة، وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وكخطوات داعمة لتحقيق خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وتأتي تلك الدورة التدريبية بعد عقد الهيئة دورة مماثلة بالتنسيق مع المجلس التصديري للجلود، وغرفة صناعة الجلود لتقديم الخبرات التصديرية المطلوبة لمجتمع المصدرين، ومن أجل إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالعملية التصديرية.

وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لتكثيف دعمها لقطاع التصدير، عبر مساندة المصدرين وإتاحة الأدوات اللازمة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، مقارنة بالرقم الحالي البالغ 32 مليار دولار.

أعلى حصيلة للصادرات المصرية في 2021

وكانت الصادرات المصرية حققت أعلى حصيلة في تاريخها بنهاية العام الماضي، وهو الرقم الذي تعمل وزارة التجارة والصناعة على زيادته الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، عبر الانتهاء من متأخرات مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وفي تصريحات أمس، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط اعتزام الوزارة الانتهاء من ملف متأخرات مستحقات المصدرين بحلول شهر يونيو المقبل ضمن مبادرة السداد الفوري للمستحقات.