قرض من بنك ناصر بـ30 ألف جنيه للمرأة.. اعرفي الشروط والمستندات

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن تقديم قرض «مستورة» للمرأة بدون عائد ومصاريف إدارية، لمساعدة المرأة في التمكين الاقتصادي، موضحًا أن قيمة القرض تتراوح بين 4 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، يسدد على 24 شهرا، ويستهدف السيدات في المناطق البعيدة والنائية مثل الصعيد وحلايب وشلاتين، لرفع المستوى المعيشي وضمان حياة كريمة لهن.

أنواع مشروعات «مستورة» للمرأة

وكشف بنك ناصر الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي، أن قرض مستورة يمنح للمرأة، لبدء مشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتنوع ما بين مشروعات صناعية، أو مشروعات ذات إنتاج حيواني أو مشروعات منزلية، ويستهدف القرض السيدات من 21 عامًا إلى 60 عامًا.

شروط الحصول على قرض «مستورة»

ووضع البنك العديد من الشروط للحصول على قرض مستورة والتي تتمثل فيما يلي :

- لا يقل سن العميلة المستفيدة من القرض عن 21 عامًا ولا تزيد عن 60 عاما عند الحصول على القرض.

- يشترط بنك ناصر الاجتماعي أن تكون السيدة الحاصلة على قرض «مستورة» مصرية الجنسية.

- تقدم العميلة المستفيدة أسعار بمستلزمات المشروعات سواء «حيواني أو صناعي أو منزلي».

- تتمتع بالسمعة الحسنة من خلال الاستعلام الميداني عنها.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض«مستورة»

- تقديم طلب بالحصول على القرض.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاص بالعميلة بشرط أن تكون سارية.

- تقديم الرقم التأميني للعميلة المستفيدة من قرض مستورة.

- تقوم لجنة الزكاة بعمل بحث اجتماعي عن المستفيدة من القرض.

- تقدم العميلة بيان بالمعاش.

- تقدم إيصال مرافق حديث.

- يشترط على المستفيدة أن تكون جميع المستندات التي تقدمها للبنك موقعة، كما يشترط أن تكون مختومة بخاتم اللجنة لإثبات صحة المستندات التي تقدمها.