بنك ناصر: 20 ألف سيدة تستفيد من قرض «مستورة» بقيمة 352 مليونا

أكد مصدر مسؤول ببنك ناصر الاجتماعي، أن هناك نحو 20 ألف و790 مستفيدة من قرض «مستورة»، بإجمالي 352 مليون و510 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مشروعات مستورة تشمل النساء بنسبة 100%.

وقال فى تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تمنح قروض لعمل مشروعات إنتاج حيواني وصناعي، ومشروعات تجارية وخدمية، مشيرًا إلى أنه يتم منح قروض لعمل مشروعات منزلية لا تتعارض مع الصحة أو البيئة أو تتعارض مع الأمن.

شروط الحصول على قرض مستورة

ووضع بنك ناصر الإجتماعى عدة شروط للحصول على قرض مستورة تتمثل فيما يلي:

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

- على المستفيدة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- الرقم التأميني للمقترض إن وجد.

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية - بيان معاش إن وجد.

- إيصال مرافق حديث.

- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

من جانبه قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إنه يتم تقديم كل الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا.

تسهيل حصول السيدات بمختلف المحافظات على قرض مستورة

وأكد «عشماوي» فى تقرير له، أنه يتم تسهيل حصول السيدات في مختلف المحافظات على قرض «مستورة»، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للفئات المستهدفة كقيمة مضافة، مثل إصدار كروت ميزة، وفتح حسابات ادخارية للتشجيع على مفهوم الادخار متناهي الصغر، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات، وتقديم الدعم للعملاء، بما يضمن فرص نجاح أكبر للمشروعات الممولة.