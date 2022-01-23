لو عاوز تفتح حضانة.. اعرف شروط التمويل بمليون جنيه من بنك ناصر

أكد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن يتم التمويل من خلال «تمويل حضانتي» لفتح حضانة جديدة أو تجديد حضانة قائمة بالفعل بقيمة تمويل من 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه للحضانة الجديدة، ومن 20 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للحضانة القائمة بالفعل، بأقل سعر عائد «5.7%» سنويا.

التمويل يستهدف الفئة العمرية من 21 إلى 60 عاما

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي على موقعه الرسمي، أن التمويل يستهدف الفئة العمرية من 21 إلى 60 عاما، وذلك للراغبين في توفيق أوضاع حضانتهم القائمة أو الراغبين في إنشاء حضانات جديدة، بشرط الالتزام بمعايير الجودة التي تحددها وزارة التضامن.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض «تمويل حضانتي»

- يقدم الشخص طلب الحصول على قرض من البنك.

- يقدم كل من العميل والضامن صورة بطاقة الرقم القومي.

- يقدم العميل إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الخاصة به، وكذلك للحضانة إذا كانت قائمة.

- تقديم صورة شهادة المؤهل للعميل.

- يقدم الشخص الراغب في التمويل دراسة عن المشروع.

- يجري البنك استعلاما ميدانيا لمقر الحضانة، ويشترط ألا يقل التقييم الائتماني عن جيد.

- يشترط تقديم إقرار، بأن الشخص الذي سيحصل على تمويل ليس من موظفي وزارة التضامن أو بنك ناصر الاجتماعي أو من أقاربهم من الدرجة الأولى.

- تقديم عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة موثق من الشهر العقاري، ليغطي مدة القرض.

- تقديم الأوراق التي تثبت ترخيص الحضانة، أو الحصول على رخصة مؤقتة، أو الأوراق التي تدل على البدء في إجراءات استخراج الترخيص.

- يقدم العميل الراغب في الحصول على قرض حضانتي، صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك، ويشترط ألا يكون قد مر عليها 3 شهور بعدم صدور أحكام جنائية.

- يوقع العميل على شيكات بقيمة الأقساط، كما يعفى من التوقيع على الشيكات في حال وجود ضامن موظف حكومي أو صاحب معاش.