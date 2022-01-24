فيروس كورونا يطارد القلب بأمراض خطيرة.. احذر حياتك مهددة (فيديو)

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب بقصر العيني، إن كورونا يؤثر على عضلة القلب، سواء على الإنسان السليم أو المصاب بأمراض القلب، موضحا أن الفيروس المستجد، عندما يهاجم عضلة القلب للشخص السليم، يصيب الغشاء المحاط بها، وينتج عنه الشعور بألم عند التنفس، والتهاب في العضلة تنتهي مع مرور الوقت.

كورونا يسبب التهاب في عضلة القلب

شرح أستاذ أمراض القلب بقصر العيني، خلال حديثه مع الإعلامي همام مجاهد والإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المعروض على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه عندما يصيب فيروس كورونا عضلة القلب للشخص المريض بأمراض القلب، يؤدي إلى التهاب في العضلة، ينتج عنه ضعفها.

وأضاف الحديدي، أن أي كورونا يوثر على عضلة القلب بشكل أو بآخر، ويضعفها مع مرور الوقت، ناصحا بتجنب نزلات البرد القوية والمحافظة على الصحة قدر المستطاع.

سر معاناة لاعبي كرة القدم والرياضيين

أشار أستاذ أمراض القلب، إلى أن فيروس كورونا، أحيانا يؤثر بالسلب على أداء لاعبي كرة القدم والرياضيين بشكل عام، وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون له أثرا كبيرا، موضحا أنه في الدورات العالمية ومباريات كرة القدم، يتم عمل رنين على القلب، للتأكد من خلو الغشاء الذي يحيط بعضلة القلب من أي التهاب ينجم عنه التأثير على عضلة القلب وعلى أداء اللاعبين.

وأكد أنه في حال وجود أي التهابات في عضلة القلب، يُمنع اللاعب من اللعب لمدة 6 أشهر، لأن التهاب في عضلة القلب، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل من ضمنها سرعة ضربات القلب، التي تؤدي إلى الوفاة أو ضعف عضلة القلب.

أخطر أعراض التهاب عضلة القلب

لفت الدكتور عمرو الحديدي، إلى أن أخطر المشكلات الناتجة عن التهاب عضلة القلب، هي ضربات القلب السريعة، لأنها قد تودي إلى الموت المفاجئ، مرجعا السبب إلى أن التهاب عضلة القلب يمكن أن يصيب الأوعيه الدموية بالتهاب، أو التهاب في الأرجل أو الأيدي وانقباض بالأوعية الدموية وبرودة في الأطراف، خاصة في فصل الشتاء، وهذه الظاهرة اسمها «رينودز، وهي ظاهرة مشهورة».