أطباء يكشفون سبب ارتفاع إصابات كورونا مؤخرا .. «أوميكرون مش دور برد»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، إنّ سبب زيادة إصابات متحور «أوميكرون»، يعود للانتشار السريع للمتحور الجديد، واعتقاد المصابين بأنهم يعانون من نزلات برد، وبالتالي لم يخضع أغلبهم للعزل، ما تسبب في زيادة الإصابات.

انكسار ذروة الموجه الخامسة أول فبراير

وأضاف «عنان»، أنّ هذه الأيام تعد ذروة الموجه الخامسة من فيروس كورونا أو ذروة «أوميكرون»، ويستمر ارتفاع الإصابات إلى الأسبوع الأول من فبراير، ومن المقرر أن تنكسر ذروة الموجة أول مارس المقبل، ولكن لابد من الالتزام بالضوابط الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى.

الفئات الأكثر تأثرا بمتحور أوميكرون

وفي سياق متصل، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ متحور أوميكرون أعراضه خطرة على الأطفال وكبار السن ويجب الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والصحية التي تساعد على الوقاية من انتقال العدوى.

أسباب ارتفاع الإصابات بمصر مؤخرا

وأضاف «الحداد»، أنّ المصابين يتعاملون مع إصابة أوميكرون على أنه نزلة برد دون الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية ما تسببت في ارتفاع أعداد المصابين، لافتًا إلى أهمية خضوع الأشخاص الذين يشعرون بالإصابة للعزل المنزلي لمدة 5 أيام لعدم انتقال العدوى للآخرين، موضحا أن العدوى بأوميكرون ليست مثل العدوى بنزلة البرد.

طرق الوقاية من انتشار العدوى

وشدد «الحداد»، على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية التي تساعد على تقليل فرص العدوى بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية مع الانتشار السريع للمتحور أوميكرون لأنه حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية سيتسبب الأمر في زيادة الإصابات، وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة- العزل المنزلي- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».