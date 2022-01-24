7 أسباب لتسارع ضربات القلب.. منها نشاط الغدة الدرقية والأنيميا

الخفقان هو الإحساس باضطراب نبضات القلب، وقد يكون مصحوبا بأعراض أخرى، من بينها الانِزعَاج في الصدر أو ضيق في التنفُّس، وتحدث الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، عن أسباب دقات القلب السريعة والرفرفة والخفقان، ومتى يستلزم الأمر زيارة الطبيب، قائلا عبر فيديو بثه على حسابه على موقع «فيس بوك»: «نشعر بنبض القلب عندما يكون أسرع أو أبطأ من الطبيعي، أقل من 60 أو أكثر من 100، مشيرا إلى تعدد أسباب تسارع دقات القلب».

أسباب تسارع دقات القلب

1- نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)

2- نتيجة التوتر

3- نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي

4- عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم

5- مرض السكر يسبب دقات قلب سريعة

6- انخفاض السوائل في الدم

7- نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مولود به أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية أو مرض في النظام الكهربي للقلب

ماذا يفعل الشخص إذا أحس بسرعة دقات قلبه سريعة؟

- كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء

- الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين

- شرب السوائل المفيدة

- استخدام الأملاح بطريقة معتدلة

- أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة

- المشي والغذاء الصحي قد يساعدان في منع خفقان القلب

وحذر جمال شعبان من تناول الأدوية والمسكنات إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب، قائلا: «وجع الصدر يجب أن يحترم، وعلينا معرفة سبب الوجع، قد تكون مشكلة في الشريان التاجي أو ذبحة صدرية»، مشيرا إلى أن الطبيب يقوم بدوره بعمل رسم قلب وهولتر كل 24 ساعة، وبعدها من الممكن أن يصف أدوية، أو يقوم بعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو كي بموجات الراديو، أو زرع جهاز صدمات كهربية.