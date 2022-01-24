الصحة تستقبل أول شحنة من أقراص «باكسلوفيد» لعلاج مصابي كورونا غدا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أنّ وزارة الصحة تستعد لاستقبال أول شحنة من أقراص علاج كورونا «باكسلوفيد» من إنتاج شركة فايزر لعلاج المصابين بفيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي، غدا، لمساعدتهم على التعافي في أسرع وقت، حيث يخرج المريض بعد نحو 5 أيام.

الصحة تستقبل أول شحنة من «باكسلوفيد»

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ أول شحنة تصل إلى مصر من أقراص باكسلوفيد غدًا بمطار القاهرة الدولي، وسيتم إدارجها لبروتوكول علاج كورونا الذين تتولى اللجنة العلمية تحديثه.

20 ألف جرعة تحتوي عليها شحنة باكسلوفيد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ الشحنة الأولى من أقراص باكسلوفيد تصل لـ20 ألف جرعة، وتُطرح بالمستشفيات الصحية والجامعية للمصابين بفيروس كورونا، والذين يخضعون للعزل في الحجر الصحي بالمستشفيات، لافتا إلى أنّ تحديث بروتوكول علاج كورونا يتم وفقا لفاعلية الأدوية المدرجة وليس لتغيرات المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا.

أقراص باكسلوفيد لا تغني عن اللقاحات

وأكد «عبدالغفار»، أنّ أقراص أدوية باكسلوفيد من إنتاج شركة فايزر لا تغني عن الحصول على اللقاح، فاللقاحات تستخدم للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وتقليل فرص العدوى، أما الأقراص التي ستصل إلى مصر غدًا تكون لعلاج المصابين بكورونا أوأحد متحوراته، واللقاح لا يغني عن أقراص أدوية علاج كورونا، وكذلك الأقراص لا تغني عن اللقاحات.

الصحة وفرت جميع الأدوية للقاحات وللمواطنين

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة، أنّ مصر لن تتأخر في توفير أي أدوية أو لقاحات لعلاج وتطعيم المواطنين، فالدولة حريصة كل الحرص على توفير الأدوية التي تطرحها الشركات العالمية للأدوية للحفاظ على حياة المواطنين، فالمواطن المصري لا تقل أهمية صحته عن أهمية أي مواطن يعيش في دولة أخرى، ومصر من أوائل الدول في المنقطة التي حصلت على أقراص باكسلوفيد.