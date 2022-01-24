مواصفات سيارات «SUV» الصينية: 12 فئة متاحة في السوق المصرية

أصبحت شركات السيارات الصينية في السوق المصري تنافس الشركات الأخرى نتيجة قدرتها على تقديم قيمة مقابل سعر داخل سياراتهم، ودخل في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة العديد من الشركات الصينية التي تقدم سيارات بأسعار تنافسية.

وخلال السطور التالية تستعرض الوطن سيارات الـSUV الصينية التي يتم طرحها في السوق المصري.

سيارات شركة «ساوايست»

وتطلق شركة شركة «ساوايست» في السوق سيارة «ساوايست DX3» وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر.

وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 215 نيوتن/ متر.

«جيلي كول راي»

كما توجد سيارة «جيلي كول راي» في السوق المصرية، والتي تأتي بمحرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 175 حصانًا، و عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر.

سيارات شركة «شيري»

وتطلق شركة «شيري» في السوق سياراتين في فئة الـSUV:

- «شيرى تيجو 3»: تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 160 نيوتن/ متر.

- سيارة «شيري تيجو 7» تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 اكتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 154 حصانًا، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

«جيتور X70»

أما سيارة «جيتور X70» تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 147 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 210 نيوتن/متر.

«جاك JS4»

وتأتي سيارة «جاك JS4» بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، و قوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، المحرك متصل بناقل حركة من طراز CVT.

سيارات شركة «بيستون»

وتطلق شركة شركة «بيستون» في السوق 3 سيارات في فئة الـSUV:

- «بستيون T33»، تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصرية، وتأتي بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي بقدرة 114 حصانًا، وعزم دوران 155.

- «بستيون T55» تأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

- «بستيون T77» وتأتي بمحرك T55، بقدرة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

سيارات شركة «بايك»

وتطلق شركة «بايك» في السوق سيارتين في فئة الـSUV:

- «بايك X5» تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصانًا.

- «بايك X7» وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، يولد قوة 187 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

سيارات شركة «هافال»

ولشركة «هافال» سيارة واحدة وهي «هافال جوليان» وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لترا، 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، وبالسيارة محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.