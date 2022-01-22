ضبط 11 لصا ارتكبوا 5 جرائم في القاهرة وأسيوط.. سرقة سيارات وملايين الجنيهات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة والنصب والاحتيال على المواطنين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فإن مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وله محل إقامه آخر بالقاهرة، باكتشافه عقب عودته لمسكنه بالقرية، سرقة أكثر من 2 مليون جنيه، قيمة بيعه عقار ملكه بالقاهر.

وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وجرى ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

ضبط تشكيلي عصابي لسرقة المواطنين

كما تمكنت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة والجيزة، حال استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم «2 قطعة سلاح أبيض (سكين – مطواة) – طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي»، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين أنه يحوى صورًا وفيديوهات لقطع أثرية ومحادثات بينه وبين أحد أقاربه، مقيم بمحافظة الجيزة.

وتبيّن أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيا لسرقة المواطنين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك عقب إيهامهم بحيازتهم قطعًا أثرية وعرضها للبيع عبر تطبيق «واتس آب».

رحلة سيارة مسروقة من القاهرة للقليوبية

كما تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين، باكتشاف سرقة سيارته حال توقفها أمام العقار محل سكنه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، كما أقر بتسليمه السيارة المستولى عليها لسائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة؛ لبيعها بقصد التصرف فيها بالبيع، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها.

ضبط شخص سرق هاتف فتاة بالقاهرة

وفي قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وفي أثناء قيام قوة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، سمعت القوات صوت استغاثة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، مصابة بكدمات بالجسم، والتي قررت بأنها حال سيرها بذات المنطقة، فوجئت بـ«توك توك»، وتمكن قائدها من خطف هاتفها المحمول من يدها، وأثناء ذلك تشبثت بالهاتف مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن قائد المركبة من الاستيلاء على الهاتف ولاذ بالفرار.

أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين

وفي عين شمس، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقيامه بركن سيارته أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

أمكن التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة – الجيزة، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.