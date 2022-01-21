سيارات صينية لم تنجح في مصر بعد مرور أشهر على إطلاقها بالسوق

خلال الأشهر الماضية، جرى الإعلان عن العديد من شركات السيارات الصينية في السوق المصرية، منها سيارات عادت من جديد بعد غياب استمر لأشهر طويلة، منها سيارات لأول مرة تطرح في مصر.

ومن أشهر السيارات الصينية التي جرى الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية، «بايك» الصينية مع وكيل جديد، ليصبح وكيلاً لعلامة صينية بعد أن كان من أحد الموزعين الكبار في الجيزة.

ترخيص 80 سيارة فقط

وعلى الرغم من تقديمه سيارات مشهورة في منطقة الخليج العربي، محققة نجاحات كبيرة، وكانت موجودة من قبل في السوق المصرية، إلا أن بايك الصينية، لم تنجح في مصر، حتى مع الدعايا التي صُرفت على السيارات.

وبعد أشهر من إطلاق علامة بايك في مصر والإعلان عن سياراتها، لم يتم ترخيص 80 سيارة حتى الآن، بحسب تقارير مجمعة التأمين الإجبارية على السيارات.

والعلامة الثانية التي لم تحقق نجاحا حتى الآن، «بيستيون» الصينية التابعة لمجموعة «فاو»، إذ جرى الإعلان عنها منذ 3 أشهر وأكثر، في حفل إطلاق كبير، بوجود مجموعة من نجوم الفن.

وبعد أكثر من 3 أشهر من وجود الشركة بسياراتها الجديدة، التي تطرح لأول مرة في مصر، لم تحقق نجاحا حتى الآن في السوق المصرية، ولم تظهر في تقارير تراخيص السيارات الجديدة، إلا بأرقام قليلة.

بيستيون لم ترخص سوى 30 سيارة فقط في 3 أشهر

فبحسب مجمعة التأمين الأجبارية على السيارات الجديدة، فإن علامة بيستيون لم ترخص إلا أقل من 30 سيارة حتى الآن بعد أكثر من 3 أشهر من وجودها في مصر.

ويرجع هذا إلى السياسة التسعيرية التي تفرضها وكلاء العلامات الصينية في مصر بشكل عام، وعلامتي بيستيون وبايك بشكل خاص، حيث تجاوز أسعار السيارات الصينية هذه 500 ألف جنيه في سوق السيارات، بحسب تصريح من أحد موزعين السيارات.