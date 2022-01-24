آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات.. خطوة إلزامية و6 بيانات مطلوبة

حددت مصلحة الضرائب، مواعيد تقديم إقرارات الضريبة على المرتبات، التي تأتي على رأس أولويات كل ممول أو مكلف، باعتبارها التزام على كل فرد خاضع للقانون الضريبي، طبقا لنوع الضريبة الملتزم بتقديم الإقرار عنها، موضحة أن ضريبة المرتبات تقدم الإقرارات عنها في أشهر: يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، على أن يكون إقرار التسوية النهائية خلال يناير من كل عام.

موعد تقديم إقرار ضريبة المرتبات

شددت المصلحة على أصحاب الشركات والأعمال، بضرورة تقديم إقرار التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، قبل نهاية شهر يناير الجاري، على أن تدرج بيانات الموظفين كافة، ضمن إقرار التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، المتاح حاليًا عبر المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM)، مشيرة إلى أن البيانات المطلوبة تشمل: اسم الموظف، الرقم القومي، الرقم التأميني، المسمى الوظيفي، الضريبة المستقطعة من الأجور والمرتبات، والضريبة المسددة.

نماذج الإقرارات الضريبية

أشارت مصلحة الضرائب، خلال بيان صادر عنها، إلى أن التزام أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبة التسوية السنوية النهائية للمرتبات، على نماذج: «6 تسويات» بالنسبة للقطاع الخاص، و«7 تسويات» للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و«8 تسويات» للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري.

الخط الساخن لمصلحة الضرائب

ناشدت المصلحة جميع الممولين الذين تواجههم مشكلات، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن (16395)، الخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، المتاح للرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات، مشددة على ضرورة التزام الجهات بأن تُدرج ضمن نموذج (4 مرتبات)، والمتاح حاليا على المنظومة المميكنة للمصلحة، كل بيانات موظفي الجهة من بينها: الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات، والضريبة المسددة، من خلال المرفقات، لافتة إلى تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل جميع ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها، اعتبارًا من العام المالي 2022.