مقتل شاب عربي الجنسية بالقاهرة.. واتهامات لشخص من أبناء بلده بطعنه

تلقى قسم شرطة المنيرة بالجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب سوداني عمره 18 عامًا على يد سائق آخر سوداني الجنسية عمره 23 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، ونقل المجني عليه إلى مستشفى القصر العيني، الذي أخطر قسم شرطة المنيرة بقدوم شاب عشريني متأثرًا بعدة طعنات أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى للمعاينة.

الأمن يلقى القبض على المتهم بقتل شاب سوداني

وتمكنت قوات الأمن بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والمقدم حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة، من إلقاء القبض على المتهم.

وبمواجهة والدة المجني عليه وشقيقه، قالا إن المتهم طعن المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.