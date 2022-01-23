انتشال جثة زوجة سائق تريلا كوبري فارسكور بدمياط بعد 3 أيام من البحث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في دمياط، جثة زوجة سائق التريلا التي سقطت من أعلى كوبري فارسكور، في مياه نهر النيل، بعد ثلاثة أيام من البحث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فارسكور تحت تصرف النيابة العامة.

التفاصيل الكاملة لحادث غرق السيارة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فارسكور، بورود بلاغ من إدارة النجدة، بسقوط سيارة نقل ووجود غرقى أسفل كوبري فارسكور.

ونجحت جهود رجال الإنقاذ النهري، في انتشال جثة وليد محمد أحمد غانم، 48 سنة، سائق التريلا، متوفى، وتم نقله لمشرحة فارسكور، كما تم إنقاذ نجله «أحمد»، 20 سنة، مصاب، ونقله إلى مستشفى فارسكور لتلقي العلاج، بينما كثف رجال الإنقاذ النهري، من جهودهم لانتشال جثة رضا عوض أحمد غانم، 44 سنة، زوجة السائق المتوفى حتى تم انتشال جثتها منذ قليل.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط، مع هيئة ميناء دمياط، للاستعانة بأوناش لرفع السيارة ووحدة إنقاذ بحري.

كوبري فارسكور بمحافظة دمياط

وشهد كوبري فارسكور العلوي، على النيل بمحافظة دمياط، مساء أمس الجمعة، حادثا مروعا، إثر سقوط سيارة نقل ثقيل تريلا، من أعلى الكوبري، بعد أن تخطت الرصيف والسور المعدني وسقطت فى النيل، وكان على متنها ثلاثة أشخاص، هم الأب قائد السيارة، وزوجته، ونجله.

وكان العشرات من أهالي مركز فارسكور بمحافظة دمياط قد شيعوا أمس السبت جثمان سائق التريلا التي سقطت من أعلى كوبري فارسكور إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في غياب نجليه اللذان كانا يخضعان لجلسة تحقيق بالنيابة العامة بدمياط.

واستمعت النيابة العامة لأقوال طارق وأحمد غانم نجلي وليد غانم قائد السيارة المتوفى، فيما لا تزال أعمال البحث عن جثة زوجة سائق التريلا مستمرة.

خلافات على بيع السيارة بين الأب والأبناء

وأشار شاهد عيان، إلى أن الواقعة جاءت بعد حدوث مشادة كلامية بين سائق سيارة نقل ونجله الذي كان يقود دراجة بخارية وتجنب سائق النقل الاصطدام بابنه باصطدامه بسور كوبري فارسكور العلوي بمحافظة دمياط ما أسفر عن سقوط السيارة النقل وبها سائق السيارة وتم استخراج جثته وزوجته والتي يجري الآن البحث عن جثتها في مياه النيل.