تفحم جثة مسن في حريق شقة بروض الفرج.. ونجاة زوجته وابنته

لقى مسن مصرعة منذ قليل في حريق شقته بمنطقة روض الفرج، بينما تمكنت زوجته ونجلته من الهرب وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ونُقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية وتمكنت الزوجة والابنة من النجاة، بينما أخفق الزوج في النجاة وظل محتجزا داخل الشقة.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين العثور علي جثة متفحمه لصاحب الشقة ويدعي «نجيب. ف. ع» 65 سنه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.