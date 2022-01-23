العثور على جثة عامل متحللة بترعة في سوهاج

شهدت دائرة مركز جزيرة شندويل، شمال محافظة سوهاج، العثور على جثة عامل ثلاثيني، طافية في ترعة بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبفحصه تبين وجود «تآكل بالوجه من الجانب الأيسر وكف اليد اليسرى».

تفاصيل العثور على الجثة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز جزيرة شندويل يُفيد بورود بلاغًا من «محمد. ق. ع. ا»، 36 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، بالعثور على جثة شقيقه «عبد الرحيم. ق. ع. ا»، 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، طافية بترعة «عبد النبي» ترعة فرعية بذات الناحية.

وبالفحص تبين وجود جثة المذكور بالترعة المشار إليها، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبفحصه تبين وجود

«تآكل بالوجه من الجانب الأيسر وكف اليد اليسرى»، والذي قد يؤكد على تواجده بالمياه لفترة طويلة، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد المذكور أنه حال تواجد شقيقه المذكور كعادته على حافة الترعة انزلقت قدمه، وسقط بها ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.