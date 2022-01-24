تفاصيل أول كشف أثري في 2022: مقبرة تضم 500 مومياء وتابوت ملونة

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، موعد وموقع أول الاكتشافات الأثرية التي سيعلن عنها خلال 2022، مشيرًا إلى أنَّ الكشف يعد واحدًا من أهم وأكبر الاكتشافات التي سيجرى الإعلان عنها.

اكتشاف مقبرة أثرية في منطقة سقارة

وقال وزير الآثار، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الكشف عُثر عليه بعد عمل استمر لأشهر بأيادي البعثة المصرية العاملة بمنطقة «سقارة» برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري ونخبة من العمال والمنقبين والمرممين

وأشار وزير الآثار، إلى أنَّه يجرى الإعلان عن الكشف في احتفالية تشارك فيها وكالات الأنباء ووسائل الأعلام الدولية والمحلية وعدد من سفراء العالم بداية مارس المقبل.

وعن تفاصيل الكشف، قال «العناني» مقبرة مهمة تحوي مومياوات وتوابيت لا تزال محتفظة بألوانها بخلاف مجموعة عشرات التماثيل للإله «بتاح سوكر» إله الموتى والبعث، أحد أبرز الآلهة المركزية والذي انتشرت عبادته في عصر المملكة الوسطى في جميع أنحاء مصر ويعتبر معبود منطقة سقارة في مصر القديمة والذي اشتقت منه المنطقة أسمها والذي حرف ليصبح سقارة.

ويضم الكشف الأثري 500 مومياء لحيوانات مختلفة منها 3 أشبال أسود و5 من حيوانات «نمس وقرود البابون»، وللمرة الأولى يتم العثور على 3 مومياوات لنسانيس يبلغ طولها بضع سنتيمترات.

خبيئة التماثيل الكبرى بسقارة

وعثرت البعثة المصرية العاملة بسقارة على ما يمكن تسميته خبيئة التماثيل الكبرى وهو أمر غير معتاد في منطقة جبانات سقارة.

وكانت آخر الاكتشافات بمنطقة سقارة الأثرية كانت في فبراير 2021، للبعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، وضمت أطول بردية يتمّ العثور عليها بالمنطقة وعددًا من التوابيت والتماثيل وبقايا معبد أثري.