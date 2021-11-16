اكتشاف مقبرة أثرية وعظام مومياوات أثناء حفر أساس لتوسعة مسجد بسوهاج

شهدت منطقة الحواويش، التابعة لمجلس مدينة أخميم، شرق محافظة سوهاج، أثناء حفر عمال أساسات لتوسعة مسجد تابع لوزارة الأوقاف، العثور على مقبرة أثرية تتجاوز مساحتها 100 متر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ولجنة من الآثار، وتم تأمين الموقع بقوات من شرطة السياحة والآثار ومركز شرطة أخميم.

«الوطن»، انتقلت إلى مكان الكشف الأثري بالقرب من الجبل الشرقي، وتبين أن المنطقة بها مسجد عباد الرحمن، التابع لوزارة الأوقاف، وتم إصدار ترخيص بعمل مصلى للمسجد بهدف توسعته من الجهة الشمالية، والمنطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وتم إصدار رخصة حفر للموقع.

وتبين أنه أثناء قيام عدد من العمال بحفر قواعد البناء عثر على مقبرة أثرية بعمق 3 أمتار، وعثر على تابوت حجري وبقايا عظام مومياوات، في الركن الجنوبي من الموقع، وفي الركن الشمال يوجد حفرتان بهما شواهد أثرية وأحجار، وتم إبلاغ هيئة الآثار بسوهاج، لمعاينة المكان لبيان مدى ما يحتويه من كشف أثري.

وقال أحد المسئولين في الآثار بسوهاج، فضل عدم ذكر اسمه، إن الكشف سيتم الإعلان عنه عقب الوصول إلى ما تحتويه المقبرة من أثار وتحديد العمر الزمني لها.

بلاغ بالعثور على الكشف الأثري

وكانت الأجهزة الأمنية ومجلس مدينة أخميم، قد تلقوا بلاغا بالعثور على كشف أثري أثناء حفر أساسات توسعة مسجد، انتقلت قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية إلى المكان، وتم فرض كردون أمني على المنطقة، وتعيين الخدمات اللازمة، وتجري عملية استكمال الحفر في المكان.

يذكر أن قرية الحواويش شهدت من قبل الإعلان عن كشف أثري، تمثل في اكتشاف مقبرة «توتو وزوجته تا شيرت ازيس»، والتي تعود للعصر البطلمي، وتم إعلان الكشف من قبل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار.