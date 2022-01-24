شادي شامل يشيّع جثمان والده من مسجد الشرطة: أنا الآن يتيم

وصل جثمان الصحفي شامل شهاب عبدالمجيد خيري، والد الفنان شادي شامل، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة، استعدادًا لتشييع جنازته، وسط غياب تام لنجوم الفن، وانهيار نجله «شادي».

انهيار شادي شامل أثناء جنازة والده

وكان الفنان شادي شامل، أعرب عن حزنه لوفاة والده عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «مات شهيدًا، انكسر قلبي، انحني ظهري، دبلت عيوني، جف ريقي، ارتعشت يدي، غمامه سوداء على عيناي يا من علمني احترام النفس قبل احترام الغير».

وتابع شادي شامل: «يا من علمني المبادئ والقيم فراقك صعب، سأتذكر دائما كلماتك العذبة لي، سأتذكر دائما خوفك علي، سأتذكر دائما عندما كنت تستمع، وأنا أدندن بالعود، سأتذكر دائما عندما كنت تنتظرني وأنا طفل صغير خارج المدرسة وتأخذني في حضنك، سأتذكر دائما عندما كنت تطهو لي الطعام بيديك الكريمتين».

شادي شامل لوالده الراحل: سأتذكر دائما طبطبه يديك على كتفي

واختتم كلامه: «سأتذكر دائما طبطبة يديك على كتفي، أكتب إليك هذه الكلمات، ودموعي تنهمر انهمارا على خديّ وصولًا إلى لحيتي إلى صدري إلى قلبي، لقد خُلع قلبي من مكانه، بحبك يا أعز من نفسي هتوحشني، أنا الآن يتيم».