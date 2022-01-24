آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.. التقديم يبدأ غدا

مع إعلان وزارة التربية والتعليم، إتاحة الفرصة أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الحالي، بدءًا من غد الثلاثاء 25 يناير الحالي، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، حتى لا يفوتهم المهلة الممنوحة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وكانت الوزارة أشارت في الخطاب الذي وجّهته للمديريات التعليمية، إلى أنّ آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة يوم 24 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني المقرر أن تتيحه الوزارة أمام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وعند تسجيل استمارة الثانوية العامة، فهناك عدد من الاعتبارات يجب مراعاتها قبل إتمام حفظ الاستمارة، وهي التأكد جيدًا من صحة البيانات الواردة في الاستمارة، ومطابقتها جيدًا بالبيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

اعتبارات قبل طباعة استمارة الثانوية العامة

ومن أهم البيانات التي يجب أن تكون مدوّنة بدقة في الاستمارة، الاسم رباعيًا كما هو مكتوب في شهادة الميلاد، ومراجعة خانة الديانة والشعبة واللغة الثانية ومواد التخصص الخاصة بكل شعبة، والتأكد من مطابقة الصورة المطبوعة بالاستمارة للصورة التي ستقدمها مع الاستمارة، مع مراعاة أن تكون الخلفية بيضاء مقاس 4×6.

ويجب أيضا التأكد من مطابقة العنوان الموجود في الاستمارة بالعنوان المدوّن في البطاقة الشخصية، وأن تكون كل البيانات مكتوبة بشكل سليم دون خطأ، وعدم طباعة الاستمارة قبل التأكد من أنّ البيانات الواردة في الاستمارة صحيحة وسليمة، وحال وجود أي خطأ عليك التوجه على الفور إلى إدارة المدرسة.

وعند الإقدام على طباعة الاستمارة عليك العلم بأنّ ذلك يكون على مسؤوليتك الشخصية وولي أمرك، وذلك من خلال التابلت الخاص بك، وحال الرغبة في تصحيح أي بيانات عليك التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي، للتوقيع أنت وولي أمرك في مكان مخصص لذلك أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي، قبل تسليم الاستمارة المقرر أن يتقدم بها الطالب لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام.