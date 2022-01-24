رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022: آخر موعد للتقديم 24 فبراير

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا، استقبال طلبات الصف الثالث الثانوي للتقدم للامتحانات عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي ستتيحه الوزارة، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى يوم 24 فبراير 2022، وذلك وفقًا لخطاب رسمي موّجه من الوزارة إلى المديريات التعليمية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وتتمثل خطوات تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 في الآتي:

- الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

- إدخال الرقم القومي والبريد الموحد للطالب.

- تظهر أمام الطالب الاستمارة الخاصة بالتقديم للامتحانات، وعليه مراجعتها جيدًا والتأكد من صحتها بشكل دقيقة.

- يجب التأكد جيدًا من كتابة اسمك رباعيًا على الاستمارة وأن يكون مطابقًا حرفيًا للاسم المدوّن في شهادة الميلاد.

طباعة استمارة الثانوية مسؤولية ولي الأمر والطالب

- وقبل طباعة الاستمارة، عليك أيضًا مراجعة بعض البيانات مثل الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

- عليك أيضًا أن تتأكّد من أنّ الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفسها الصورة التي سيتم تقديمها مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- يراعى عند مراجعة استمارة الثانوية العامة أن تتأكّد بدقة من مطابقة العنوان في الاستمارة للعنوان المدوّن في بطاقتك الشخصية، وأن تكون كل المعلومات والبيانات الواردة في الاستمارة مكتوبة سليمة دون أي خطأ.

- بعد التأكد من صحة البيانات قم بطباعة الاستمارة، إلى أنّه في حال وجود أي بيانات خاطئة عليك التوجه فورًا إلى الإدارة المدرسية.

- طباعة استمارة الثانوية مسؤولية ولي الأمر والطالب وذلك من خلال التابلت الخاص بالطالب، ويجب مراعاة تصحيح أي بيانات خاطئة واردة في الاستمارة قبل الطباعة من خلال التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي.

- يوقع ولي الأمر والطالب في المكان المخصص لكل منهما قبل تسليم الاستمارة، وذلك أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.