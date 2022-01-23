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«التعليم» تعلن موعد فتح باب التسجيل لامتحانات الثانوية العامة 2022

كتب:

كريم روماني
08:14 م | الأحد 23 يناير 2022
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، ومديري مدارس المرحلة الثانوية، بأنه سيجري فتح الموقع الإلكتروني، لإتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للإستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2022، أي طلاب الصف الثالث الثانوي، الثلاثاء المقبل، مع حفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني، الخميس الموافق 24 فبراير المقبل.

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