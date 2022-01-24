10 تعليمات لطلاب المدارس قبل تحرير استمارة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، غدا الثلاثاء 25 يناير، مؤكدة أن الموعد الأخير لتسجيل الاستمارة لطلاب الصف الثالث الثانوي علي الموقع الالكتروني يوم 24 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، على طلاب الثانوية العامة، مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة، وكذلك مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة.

طباعة استمارة الثانوية العامة من تابلت الطالب

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تعليمات وزارة التعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل استمارة الثانوية العامة وهي كالتالي:

- أن يكون تاريخ الاستمارة 2021 - 2022.

- عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي.

- مراجعة الاسم، وأن يكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

- مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة، ومراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة.

- الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة «مطلوب 6 صور 6x4 خلفية بيضاء».

طباعة الاستماره مسؤولية الطالب وولي أمره

- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- مطلوب عدد واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولى الأمر.

- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدنى خطأ.

- إذا وجد خطا بأی بیان بالاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

- طباعة الاستمارة مسؤولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب، لذلك إذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

- قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكل منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.