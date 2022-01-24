لجنة العمل الحكومي بغزة تعتمد العامل المصري المتوفي شهيدا فلسطينيا

أعلن رئيس متابعة العامل الحكومي في غزة «عصام الدعاليس»، قبل قليل، اعتبار العامل المصري محمد جلال الشناوي شهيدًا فلسطينيًا، إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء قيادة شاحنة في مواقع العمل بالمشروعات المصرية التي تقوم بها مصر لإعادة إعمار غزة.

وأطلقت اللجنة المصرية لإعمار غزة في ديسمبر 2021 المرحلة الثانية من مشروعات إعادة اعمار القطاع، في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن الفلسطينيين خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

اعتبار العامل المصري شهيد واجب وطني

ونعى رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس العامل المصري محمد الشناوي، وفق بيان وصل «الوطن»، ووصفه بـ«شهيد الواجب الوطني»، مضيفا: «نتوجه بالتعزية لذويه وعموم الشعب المصري الشقيق»، وأعلن «الدعاليس»، اعتماد معاملة «الشهيد»، ضمن شهداء شعبنا الفلسطيني ويسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

تفاصيل وفاة العامل المصري في قطاع غزة

وأعلن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وفاة العامل المصري محمد جلال الشناوي إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل شاحنة يعمل سائقا عليها، والذي يعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع دار مصر 3 ضمن 6 مشروعات تشرف عليها لجنة الإعمار المصرية بالقطاع.

ونعت حركة «حماس»، الفلسطينية المواطن المصري، مقدمة التعازي لمصر، والذي توفي أثناء أدائه لعمله.

وتشمل المشروعات المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة 6 مشروعات، انطلق العمل بها بعد مرور شهرين من إزالة ركام المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.