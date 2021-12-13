استشاري مشروع إعادة إعمار غزة: انتهاء رسومات مشروع «دار مصر 3»

قدم استشاري مشروع إعادة إعمار غزة عرضًا لأهم المشاريع التي تنفذ لإعادة الإعمار، وأولها مشروع الكورنيش الساحلي، موضحًا أنهم نفذوا أعمال الرفع والمساحة، والمناقصة طُرحت على أحد المقاولين الفلسطينيين، والمعدات بدأت في أعمال الحفر والردم؛ لتسوية الأرض حتى يبدأ المشروع.

عرض مفصل للمشروعات

وعرض استشاري مشروع إعادة إعمار غزة، خلال مراسم بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، بعض الصور للكورنيش والصورة النهائية المقرر أن يكون عليها المشروع.

مشروعات «دار مصر»

وأضاف أنه يتم إنشاء 3 مدن، وهي دار مصر 1 و 2 و 3، مشيرا إلى انتهاء رسومات مشروع «دار مصر 3»، وجرى اعتماده من الجانب الفلسطيني، ونزلت المعدات على الأرض لتجهيزها وتسويتها قبل بدء إنشاء العمارات، وبالنسبة لمشروع «دار مصر1» بالزهراء، فجرى أعمال المساحة، ونفس الأمر حدث مع مشروع «دار مصر 2».

أما بالنسبة لمشروع التقاطعين، فأشار إلى أنه يجري دراسة التعديلات التي تحدث على المرافق، وإمكانية تنفيذها.

غزة تحت القصف

وتعرض قطاع غزة في مايو الماضي نهاية شهر رمضان إلى قصف إسرائيلي غاشم استمر 11 يومًا، وتوسطت الإدارة المصرية لتفعيل هدنة بين حركة حماس الفلسطينية ودولة الاحتلال بعد وقوع وفيات كبيرة في الجانب الفلسطيني ووفاة في الجانب الإسرائيلي، وإصابات من الطرفين وسط مطالبات دولية بإيقاف تبادل إطلاق النار والعمل على تسوية القضية الفلسطينية.

مبادرة مصرية لإنقاذ غزة

وأعلنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار، التي لقيت إشادة واسعة في الأوساط الدولية والإقليمية.