وفاة عامل مصري في مشروعات إعمار غزة صعقا بالكهرباء

أُعلن في قطاع غزة صباح اليوم عن وفاة عامل مصري يعمل في المنطقة الأمريكية شمال قطاع غزة إثر تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل سائقا عليها.

وتعمل شركات مصرية حاليا في بناء المرحلة الأولى من مدينة «دار مصر 3» بقطاع غزة 3 ضمن 6 مشروعات تشرف عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة.

عزاء من حماس

وتقدمت حركة حماس بالعزاء في وفاة العامل المصري ويدعى محمد جلال الشناوي أحد العاملين في المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة الذى توفى أثناء أداء عمله.

وكانت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أطلقت في ديسمبر المرحلة الثانية من مشروعات إعادة اعمار غزة وتشمل 6 مشروعات، بعد مرور شهرين لإزالة ركام المناطق المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وبجانب العمالة المصرية تستعين مصر في مشروعاتها بالأيدى العاملة والشركات الفلسطينية القادرة على تنفيذ الأعمال التي تنفذها مصر بهدف التخفيف عن كاهل الفلسطنيين ورفع المعاناة عنهم في القطاع.