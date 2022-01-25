حبس 12 عاطلا بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة النارية

قررت جهات التحقيق المعنية في محافظة القليوبية، حبس 12 عاطلاً، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والشاد والبودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على جهات التحقيق التي أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

بلاغ بشن حملة على تجار المخدرات

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عاطلا في بنها، وشبين القناطر، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وقليوب، والخانكة، وبحوزتهم سلاح ناري «فرد خرطوش»، بالإضافة إلى 185 جراما من مخدر الحشيش، و280 جراما من الهيروين المخدر، و200 جرام من مخدر البودر، و200 جرام من مخدر الأيس، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و30 جرام من مخدر الشادو.

حبس عاطل 7 سنوات لسرقته والدته بالإكراه

في سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لقيامه بسرقة والدته كرها عنها، حيث تنبهت المجني عليها من نومها حال قيام المتهم بتكبيل يدها بشريط لاصق وغلق فمها بمثله لمنع استغاثتها، ثم نصب على ظهرها سلاح أبيض «سكين»، فبث الرعب في نفسها وشل ومقاومتها، وسرق قرطا ذهبيا من أذنها ودبلة ذهبية من يدها ومبلغا ماليا وقدره 200 جنيه من حقيبتها.

وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما أكدته تحريات المباحث، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها.