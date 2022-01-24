مسلح يطلق النار على قاعة محاضرات داخل جامعة ألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن مسلحا منفردا فتح النار وأصاب عدة أشخاص في قاعة محاضرات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة في بيان مقتضب إن الجاني توفي لكنها لم تذكر تفاصيل كيفية حدوث ذلك وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كانت الشرطة قد طلبت في وقت سابق عبر وقع تويتر من المواطنين تجنب منطقة نيونهيمر فيلد في هايدلبرغ، حيث يقع حرم جامعة المدينة ولم تحدد الشرطة عدد الجرحى أو مدى خطورة إصاباتهم.

الشرطة الألمانية تعلن وفاة الجانى

ورفض المكتب الإعلامي للجامعة الإدلاء بأي تفاصيل بشأن إطلاق النار وأحال جميع الاستفسارات إلى الشرطة.

قالت الشرطة إن السلاح المستخدم في إطلاق النار كان سلاحا ناريا طويل الماسورة.

تقع هايدلبرغ جنوب فرانكفورت ويبلغ عدد سكانها حوالي 160 ألف نسمة وجامعتها هي واحدة من أشهر جامعات ألمانيا.