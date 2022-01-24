اليوم.. شولتز وقادة ألمانيا يناقشون خطة جديدة للتعامل مع «أوميكرون»

يتشاور المستشار الألماني أولاف شولتز وحكام الولايات الألمانية البالغ عددهم 16، اليوم الإثنين، لرسم خطة جديدة للبلاد من أجل مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة متحور «أوميكرون»، ومن المتوقع أن يعطي الاجتماع الأولوية لاستخدام اختبارات PCR لأولئك الأكثر عرضة للخطر، إذ أن المتحور تسبب في ارتفاع حاد في زيادة العدوى والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

وقال المركز الوطني الألماني لمكافحة الأمراض إنه تم تسجيل 840.3 حالة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الأسبوع الماضي، و63 ألفا و393 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوقع وزير الصحة الألماني أن تصل الأعداد إلى الذروة في منتصف فبراير المقبل.

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وفي 7 يناير الجاري، وافق شولز وحكام الولايات على تشديد متطلبات الدخول إلى المطاعم والحانات، وقرروا تقصير فترات الحجر الصحي والعزل الذاتي، وقال لصحيفة «تسايتونج»: «لسنا بحاجة إلى تغيير المسار الذي ننتهجه بشكل كامل تجاه فيروس كورونا، ولكن في جميع الأحوال ليس من المناسب تخفيف القواعد على نطاق واسع في منتصف موجة أوميكرون».

الحد من اختبارات PCR

أوضح تقرير «أسوشيتد برس» أنه من المتوقع أن يوافق قادة ألمانيا على الحد من استخدام اختبارات PCR، لأن الزيادة السريعة في الحالات تزيد من الضغط على المرافق الصحية، ومن المتوقع منح الأولوية لموظفي القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.

ومن غير المتوقع أن يناقش الاجتماع بعمق مسألة التلقيح الشامل، الذي يدعمه «شولتز» لكنه ترك للبرلمان تقديم مقترحات بشأنه، وسيقوم المشرعون بعقد مناقشات، غدا الثلاثاء، مع طرح مقترحات مختلفة، وعلى الرغم من أن الإصابات تتزايد بسرعة، إلا أن ذلك لم يترافق حتى الآن مع زيادة كبيرة في حالات الدخول إلى المستشفيات، ولكن المسؤولون قلقون من أن ألمانيا بها عدد كبير من كبار السن غير المحصنين مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.