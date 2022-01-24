بدء فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي «مرجان-17»

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي «مرجان-17»، والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية (سطح - سطح) على هدف سطحي وتنفيد رماية (سطح - جو) على هدف جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين، وتوحيد المفاهيم العملياتية، بين الجانبين في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة، ومهام القوات الخاصة، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.