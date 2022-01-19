تعاون بين مصر والسعودية لتحديث عمليات تصنيع وتعبئة وتسويق السكر

وقعت شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأسس وعمليات التصنيع والتعبئة وتداول وتخزين وتسويق السكر، والمساهمة فى أسواق جديدة مع المملكة، فضلا عن نقل الخبرة لشركة الدلتا للسكر في تفعيل الرقمنة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الصناعي والتنمية البشرية والتسويق.

تطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية

وقالت شركة الدلتا للسكر، في بيان صحفي، إنّ ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر والسعودية، وتوطيد التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين الشقيقتين في ظل المناخ الميسر للبلدين سواء على المستوى الصناعي أو التجاري، فضلا عن توجيهات وزير التموين بتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية ورفع كفاءتها وتأهيلها لسد حاجه الأسواق المحلية من منتجات السلع الغذائية الأساسية والارتقاء بالجودة والتصدير للخارج.

رفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في تصريحات صحفية، على هامش الفعالية، إنّ توقيع البرتوكول مع الجانب السعودي ممثلا في مجموعة «مرعي بن محفوظ»، سيساعد على فتح أفاق جديدة للاستفادة من التطور الحادث فى ظل ما تشهده البلاد من تطور ورفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية.

وأكد «أبو اليزيد»، أنّ شركة الدلتا للسكر هي إحدى الشركات القومية التي تنفرد بإنتاج سكر المكعبات، على مستوى الشرق الأوسط بتقنيات حديثه، حيث يتم إنتاجه بأشكال مختلفة وفقا لأحدث النظم الصناعية والعالمية للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية فضلا عن خطوط تكرير السكر الخام.

وأوضح أبو اليزيد، أنّ البروتوكول يستهدف رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر وتحقيق الاستغلال الأمثل لخطوط إنتاج الشركة سواء على مستوى إنتاج السكر المحلي أو تكرير السكر الخام لصالح مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية، فضلا عن استيراد المجموعة أية كميات من السكر الأبيض المكعبات من إنتاج شركة الدلتا للسكر حال توافر أي فائض عن الاستهلاك أو التسويق المحلي وتصديره لأي دولة في العالم.

من جانبه، نوه الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية، إلى أنّ التعاون يأتي في ظل المناخ المثمر والتعاون الاستراتيجي بين السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، مع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.