عاجل.. إصابة 8 في تصادم ميني باص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح مختلفة، في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين أتوبيس «ميني باص» محمل بالركاب، وسيارة نقل، على الطريق الدائري الإقليمي، قرب مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إخطار مدير أمن الشرقية بإصابة 8 في تصادم بالعاشر

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتصادم أتوبيس «ميني باص» حمولة 26 راكباً، وسيارة نقل، بالطريق الدائري الإقليمي، ناحية الكارتة عند مدخل مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات متفرقة.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، كما تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.