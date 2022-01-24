حبس رجل أشعل النيران في كاميرات مراقبة بمنزل «طليقته» في الشرقية

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز فاقوس محافظة الشرقية، حبس رجل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإشعال النيران في كاميرات مراقبة بمنزل طليقته بالمركز ذاته، بسبب خلافات بينهما وحتى لا تتمكن من مراقبته لإقامته بمنزل مجاور لمنزلها.

أمن الشرقية يتلقى إخطارا بإشعال النيران في منزل بفاقوس

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد رصد الأجهزة الأمنية بالمركز تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً استغاثة من قيام شخصين بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بالشرقية وإشعال النيران في المنزل.

الأمن يحدد يكشف المتهم بإشعال النيران في المنزل

وقامت الأجهزة الأمنية في مركز فاقوس بفحص مقطع الفيديو وتبين قيام «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية» بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجته السابقة عن طريق قيامه بلف قطعة قماش على عصا وإضرام النيران بالكاميرات بسبب خلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حتى لا تتمكن طليقته من مراقبته لكونه مقيم بمسكن مجاور لها.

التحريات تكشف سبب إشعال المتهم النيران في الكاميرات

وباستدعاء زوجته السابقة أيدت ما جاء بالفحص واتهمت طليقها بإضرام النيران لذات السبب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.