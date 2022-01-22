الصحراء الشرقية على خطى التنمية الزراعية.. 150 فدان نخيل وأطنان من الخضر والفاكهة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا وفيديو بعنوان «صحراء مصر الشرقية.. على خطى التنمية الزراعية الشاملة»، بمناسبة احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي رقم 52، والذي تحتفل به في 22 يناير من كل عام، تزامنًا مع ذكرى معركة شدوان.

ووفقا للانفوجراف، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة، نحو 1489 فدانًا باستخدام نظم الري الحديث، وتنوعت المحاصيل بين: «150 فدان نخيل، و110 أفدنة نباتات طبية وعطرية، و3 أفدنة مشاتل زينة، و230 فدان فاكهة، و414 فدان أشجار خشبية، و120 فدان محاصيل حقلية، و462 فدان محاصيل خضر، و184 صوبة زراعية لمحاصيل الخضر».

18 مزرعة «ماشية ـ أغنام ـ ماعز»

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، يوجد بالمحافظة 18 مزرعة «ماشية ـ أغنام ـ ماعز»، بطاقة إنتاجية 304,8 طن من اللحوم، و30 مزرعة دواجن، بطاقة إنتاجية 2,5 مليون طائر.

كما تشمل المحافظة، 22 منفذًا لبيع «الدواجن ـ الخضر ـ الفاكهة ـ منتجات الألبان ـ نباتات الزينة ـ اللحوم ـ البيض»، بأسعار مخفضة.

إنشاء 4 محطات طاقة شمسية

وأشار الانفوجراف، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخذت من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، خطوات هامة نحو تنمية مناطق حلايب وشلاتنين وأبورماد ورفع مستوى معيشة أبناءها، إذ جرى دعم أهالي تلك المناطق بـ«30 قارب صيد و30 ثلاجة أسماك و30 رخصة صيد، و2000 رأس أغنام وماعز، تم توزيعها على الأسر الفقيرة، توريد أعلاف جافة لزوم تغذية الأغنام والماعز، 3 غرف شعير مستنبت لإنتاج الأعلاف الخضراء بواقع 1.5 طن يوميًا، 8 آبار تم تركيبها، 4 محطات طاقة شمسية، 50 صوبة زراعية، 5 جرارات زراعية، منطقة فرز وتجهيز للنباتات الطبية والعطرية، 15 مظلة انتظار طريق بمدينة الشلاتين».

إنشاء 68 صوبة زراعية

كما تنفذ الوزارة بمنطة وادى حوضين، نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة، إذ تم حفر بئر أعماق جديد ليصبح عدد الآبار الموجودة بالوادي 3، كما تم إنشاء 2 محطة تحلية مياه، و68 صوبة زراعية تنتج 105 أطن خضروات متنوعة «طماطم – خيار – فلفل – باذنجان – كوسة - كنتالوب – بطيخ – بامية – ملوخية» في الموسم، فضلا عن مزرعة سمكية مكثفة تنتج 22 طنا من سمك البلطي الأحمر.

إنشاء 4 محطات طاقة شمسية

كما تم إنشاء 4 محطات طاقة شمسية، ووحدة لتعبئة النباتات الطبية والعطرية، كذلك وحدة تصنيع ألبان، ومجفف شمسي لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بطاقة إنتاجية 250كجم/ يوم ضوئي، فضلا عن مجمع دواجن يشمل على عنبر دجاج بياض، و3 عنابر دجاج تسمين وقلعة تربية حمام، وإقامة نظام ري بنظام الأمطار المصطنعة لزراعة 10 أفدنة من القمح والشعير والمورينجا، وزراعة 5 أفدنة بالنخيل من الأصناف عالية الجودة «المجدول – البرحي – الخلاص – القنديلا- السكوتي»، كذلك زراعة 5 أفدنة بمحاصيل رعوية عالية التحمل للملوحة «قطف – أكاسيا – بانيكم»، ومزرعة إبل لإنتاج ألبان الإبل، وخط بسترة وتعبئة ألبان الإبل.

كذلك تم أيضا انشاء قرية صغيرة بالوادي، تضم 24 مسكنا ومبنى خدمات وتركيب محطة طاقة شمسية لإنارة القرية، وزراعة 7.5 فدان نبق عماني وزراعة خمسة أفدنة فاكهة مختلفة وموالح ومانجو، فضلا عن إنشاء منحل لإنتاج عسل سدر جبلي.