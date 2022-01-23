بدء تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة بمنطقة القومية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تطبيق المرحلة الأولى بمنظومة النظافة الجديدة للجمع المنزلي بمنطقة القومية بنطاق حي ثان بمدينة الزقازيق، للحفاظ على نظافة الشوارع وخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع العاصمة.

تطبيق المنظومة الجديدة للجمع المنزلي للقمامة

وأكد محافظ الشرقية، أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة للجمع المنزلي للقمامة، والتي تشمل منطقة القومية، وتحديداً شارعي طلبة عويضة والمشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمنطقة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لشوارع المدينة.

عدم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع، للحفاظ على نظافة الشوارع في الزقازيق، والتعاون مع الجهاز التنفيذي لإنجاح المنظومة الجديدة للجمع السكني للمخلفات.

خلق بيئة نظيفة وآمنة والحد من ظاهرة النباشين

ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد الأباصيري، رئيس حي ثان، بدء تطبيق منظومة الجمع المنزلي الجديدة أمس بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية، وذلك لخلق بيئة نظيفة وآمنة، وكذا للحد من ظاهرة النباشين، مع استمرار عمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه على مدار اليوم من خلال ورديات الثلاث.

وأشار رئيس حي ثان إلى رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية بالاشتراك مع شرطة المرافق، لفتح الطريق وتوسعته أمام حركة المارة وعبور السيارات، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.