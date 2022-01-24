تأجيل التحفظ على أموال رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف لجلسة 26 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة نظر تظلم نجلي رجل الأعمال مجدي يعقوب على أمر التحفظ على أموال وممتلكاتهما، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة لجلسة 26 فبراير.

كانت جهات التحقيق أمرت، بإحالة رجل الأعمال مجدي يعقوب إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة.

مجدي يعقوب نصيف من المتهمين

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بينهم رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني متوفى وهو رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا، استولوا على مليار جنيه.

وتبين من التحقيقات، أنهم أضرا عمدًا بأموال جهة عملهم، بلغت قيمتها مليارا و300 جنيه بأن صرف المتهمين المبالغ، إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة والتي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات، وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، برفض استشكال رجل الأعمال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن.