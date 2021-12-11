بنك القاهرة يواصل دعم أهداف الدولة في التحول الرقمي والرعاية الصحية

وقَّع بنك القاهرة مذكرة تعاون مع شركة «تمويلى»، التى تستهدف تقديم وسائل دفع وتحصيل إلكترونية لعملاء الشركة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث تتيح الخدمة الجديدة صرف التمويل الخاص للمستفيدين من أصحاب القروض متناهية الصغر عبر محفظة «قاهرة كاش» وكذلك الاستعلام عن قيمة قسط التمويل وسداده باستخدام المحفظة.

طارق فايد: نحرص على دعم تحول الدولة إلى «مجتمع لا نقدي»

وبهذه المناسبة أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص بنك القاهرة على ميكنة المدفوعات والتحول لمجتمع لا نقدى ودعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الشمول المالى، مع منح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف التنمية، مؤكداً أن البنك يقوم بطرح حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد للمستفيد بالخدمة.

وتابع «فايد» أن المذكرة تشمل أوجه تعاون عديدة، ففى مجال المدفوعات يقوم بنك القاهرة بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية التى تمكّن شركة «تمويلى» من سداد التمويل المستحق للمستفيدين إلكترونياً عبر محفظة «قاهرة كاش»، وفى مجال المتحصلات يقوم البنك بتمكين الشركة من التحصيل المباشر عبر محفظة «قاهرة كاش»، التى تسهل على الشركة تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة.

من جهته أكد عمرو أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تمويلى»، أن الاتفاقية مع بنك القاهرة تأتى فى إطار استراتيجية تنويع الخيارات أمام عملاء الشركة، سواء فى صرف القروض أو سداد الأقساط، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع فى استخدام أدوات التكنولوجيا المالية ومنتجاتها المتنوعة فى الفترة القادمة.

البنك يوقع مذكرة تعاون مع شركة «تمويلي» لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لعملائها

وأوضح «أبوالعزم» أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك القاهرة، فى اعتماد المحافظ الرقمية لصرف القروض وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر من شأنه أن يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة ودعم خطط الدولة فى رقمنة المدفوعات ونشر الشمول المالى بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطنى.

رئيس البنك يزور مركز أسوان للقلب لتدعيم أواصر التعاون

من ناحية أخرى، أجرى طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ترافقه هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة بالبنك، زيارة لمركز أسوان للقلب، حيث استقبلهما البروفيسير مجدى يعقوب.

وقال البنك، فى بيان، إن الزيارة تأتى تعزيزاً لأواصر التعاون مع المركز والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بمركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بالقاهرة قيد الإنشاء، حيث بادر البنك بدعم المركز ضمن جهود البنك المتواصلة لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وفى مقدمتها القطاع الطبى، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين.

وخلال فعاليات الزيارة، أشاد «فايد» بمركز القلب بأسوان والأجهزة الطبية الحديثة الموجودة به، التى تضاهى المستشفيات العالمية، بالإضافة إلى تميُّز الفريق الطبى من أطباء وممرضين، معرباً عن اعتزاز البنك بتلك الشراكة مع واحدة من كبرى المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية المجانية لمرضى القلب والأوعية الدموية.

مجدي يعقوب: البنك داعم رئيسي لإنشاء أكبر مركز للقب في الشرق الأوسط في القاهرة

ووجَّه البروفيسير مجدى يعقوب الشكر لـ«بنك القاهرة» على تبرعه للمؤسسة للمساهمة فى سرعة تنفيذ حلم إنشاء مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بالقاهرة، الذى سيكون أكبر مركز فى مصر والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية مجاناً، مشيراً إلى أهمية الدور المجتمعى للمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى فى دعم الأنشطة الخيرية لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

فيما أوضحت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن الزيارة شهدت العديد من الفعاليات المهمة، ومن أبرزها القيام بجولة تفقدية بأقسام المركز المختلفة بحضور الدكتور محمد زكريا، مدير مركز أسوان للقلب، والتى تم خلالها التعريف بالآليات المتعلقة باستقبال المرضى وعلاجهم وحجم العمليات التى يتم إجراؤها يومياً، مشيدة بالدور الفعال الذى يبذله مركز مجدى يعقوب باعتباره واحداً من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال توفير الخدمات الطبية المجانية لمرضى القلب والأوعية الدموية بالمجان.