التحقيق في استيلاء موظف مكتب بريد على أموال العملاء ببني سويف

بدأت نيابة بني سويف، التحقيق في اتهام عدد من المودعين من أهالي قرية «شنرا»، لأحد موظفي مكتب بريد القرية بالإستيلاء على أموالهم، وإختلاسها لصالحه، ثم اختفائه بشكل مفاجئ، وتجري مباحث البريد تحرياتها حول الواقعة.

المودعون يتهمون موظفا بالإستيلاء على أموالهم

وأتهم عدد من المودعين بهيئة البريد من أهالي قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أحد الموظفين بمكتب بريد شنرا بالإستيلاء على أموال العملاء وإختفائه، ما تسبب في حالة من الغضب والقلق لديهم.

وقال الأهالي إنهم فوجئوا بوجود تلاعب في المبالغ المالية التي جرى ايداعها لدى موظف بمكتب بريد شنرا وهو أحد أبناء القرية في نفس الوقت، حيث أنهم إعتادوا إيداع أموالهم لديه ثم فوجئوا بعدم وجود تلك المبالغ في حساباتهم.

وقالت إحدى المودعات بمكتب بريد شنرا تدعى «أمال.ش»: «أودعت مبلغ قدره 70 ألف جنيه على مدار 3 سنوات داخل مكتب البريد بمعرفة أحد الموظفين من أبناء القرية، وفوجئت أن المبلغ الموجود في حسابي يبلغ 15 ألف جنيه فقط».

وأضاف «عبد الله.ع»، مقيم بقرية شنرا: «كنت أتعامل مع مكتب البريد من خلال أحد الموظفين من أبناء القرية، وسمعنا أن هناك تلاعبا في حسابات المودعين، ولحد دلوقت لا نعلم شيئا».

مباحث البريد تجري تحرياتها حول الواقعة

من جانبها تكثف مباحث البريد بمنطقة شمال الصعيد التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال المودعين وسط أجراءات أمنية مشددة، للتأكد من صحة البلاغات ووجود تلاعب أو اختلاسات في أموال المودعين من عدمه.