مسؤول تطوير «مثلث ماسبيرو»: الانتهاء من 85% والتسليم قريبا

قال المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على توفير سكن آمن للمواطنين، وأمر بتطوير المناطق العشوائية الموجودة، ومنها مثلث ماسبيرو، وبدأوا في تطويرها في شهر يونيو 2019، بعد تحديد الملكيات، وإخلاء السكان بمعرفة محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات، والاتفاق على طريقة التعويض المناسب لكل شخص كان يعيش في المنطقة.

الإسكان البديل

أضاف «سليم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن بعض السكان طلبوا العودة مرة أخرى إلى منطقة مثلث ماسبيرو، ومن هنا بدأ العمل في الإسكان البديل لتوفير سكن آمن لهم، وبالفعل أنهوا مرحلة الإنشاءات الخرسانية والمباني، ويعملون حاليًا في مرحلة التشطيبات، ووصلوا إلى نسبة 85%، ويتبقى نسب بسيطة في التشطيبات النهائية، بعد الانتهاء منها سيجرِ تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في العودة، هذا لن يستغرق وقتًا طويلًا، وستكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب في أقرب وقت، مشددًا على أن «الدولة مضحكتش على حد».

التصميم على أحدث طرز

تابع مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أن الأبراج السكنية مصممة على أحدث طرز، وبها غاز طبيعي وكهرباء ومياه وهاتف أرضي، والطابق الأرضي سيكون مبنى خدمي، لتوفير الخدمات للمواطنين، الذين سيعيشون في هذه المباني، و«البدروم» سيستخدم كـ«جراج»، ليوفر مساحة كبيرة للسيارات.

وأشار إلى أنهم نفذوا 936 وحدة، وهؤلاء الذين طلبوا العودة مرة أخرى لمنطقة مثلث ماسبيرو، التسكين سيكون بمعرفة محافظة القاهرة، موضحًا أن هناك نموذجين للوحدات، أولهما غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، ونموذج آخر عبارة عن ثلاثة غرف ومطبخ وحمامين وصالة، وكل نموذج بمساحة مختلفة، والمحافظة هي المسؤولة عن توزيع الوحدات.