مثلث ماسبيرو في ثوبه الجديد: أبراج أوروبية وسط القاهرة (صور)

أخذت الدولة على عاتقها تغيير حياة مواطنيها إلى الأفضل، ويأتي ذلك في إطار خطة القضاء على العشوائيات غير الآمنة، ومن بين تلك المناطق التي تم بدء العمل بها منطقة مثلث ماسبيرو التي تقع بنطاق حي غرب القاهرة؛ يحدها كورنيش النيل من الغرب وشارع 26 يوليو من الشمال، وشارع الجلاء من الشرق وميدان عبدالمنعم رياض من الجنوب.

وتتميز بأنها تطل على نهر النيل، بواجهة مائية تبلغ نحو 900 متر، مع وجود مبان ذات أهمية بالموقع، منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الخارجية، ودار المعارف، والقنصلية الإيطالية، ومسجد أبو العلا وفندق هيلتون رمسيس ومتحف المركبات.

المشروع مقسم إلى مراحل

وقال المهندس نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو، إن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو مقسمة مراحل، منوها إلى أن المخطط العام للمنطقة قد تم الانتهاء منه بالكامل، متابعاً حديثة قائلاً، إنه في الوقت الراهن جارٍ العمل في أبراج المرحلة الأولى، والتي تتضمن أبراج الإسكان البديل.

بالإضافة إلى برجين على شارع الجلاء، بالإضافة إلى أبراج النيل ماسبيرو الثلاث بإطلالة مباشرة على النيل بارتفاع 30 طابقا + طابقين جراج + بوديم، منوها إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع بلغت حتى الآن 7 مليارات جنيه.

منطقة الإسكان البديل في مراحلها النهائية

وأوضح «سليم» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن منطقة الإسكان الخاصة بالأهالي الراغبين في العودة إلى السكن بالمثلث مرة أخرى في مراحل التشطيبات النهائية، وسوف يتم التسليم فور الانتهاء.

وأشار «سليم»، إلى أنه تم بدء العمل في منطقة الإسكان البديل في شهر يونيو 2019، على مساحة 6,2 فدان، وتتكون المنطقة من برجين، البرج بارتفاع 18 طابقاً كل طابق يحتوي على 26 شقة، بالإضافة إلى برجين أحدهما إداري يتكون من 15 طابقا، وآخر سكني لمن يرغب في السكن في منطقة مثلث ماسبيرو.

أبراج النيل ماسبيرو على الطراز الأوروبي

وأوضح مدير مشروع مثلث ماسبيرو، أن أبراج النيل ماسبيرو الثلاث سوف يتم بناؤها وفق أحدث معايير البناء الحديثة، بالإضافة إلى أنها سوف تحتوي على كل الأنظمة الحديثة مثل التحكم والفير سيستم والانظار.

وأكد على أن كل المشاريع بالمثلث تم تخصيص بهاأماكن للسيارات بها، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ترفيهية وتجارية لخدمة سكان الأبراج، وأنه من المتوقع أن تكون منطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير منطقة ترفيهية وتجارية من الدرجة الأولى.